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Представники НАТО прибули до Балаклії

Для мешканців району обмежений доступ у зону 1,5 км від території арсеналу
Представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.
Представники НАТО прибули до Балаклії Фото: EPA/UPG

Про це розповіла голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до доручення Президента України Петра Порошенка до робіт із розмінування в Балаклії залучені представники НАТО. Вони вже прибули у район для того, щоб провести регламентні роботи, які дозволять розмінувати територію самої військової бази", – зазначила Світлична.

За її словами, на території району також працюють 15 груп розмінування ДСНС, до яких входять 75 осіб.

"На даний момент для мешканців Балаклійського району обмежений доступ у зону 1,5 км від території арсеналу", – додала Світлична.

Нагадаємо, рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Як раніше повідомляв iPress.ua, представники НАТО прибудуть у Балаклію Харківської області для розмінування військової бази.

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25 03 2017 19:20
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