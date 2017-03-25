Для мешканців району обмежений доступ у зону 1,5 км від території арсеналу

Представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Про це розповіла голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до доручення Президента України Петра Порошенка до робіт із розмінування в Балаклії залучені представники НАТО. Вони вже прибули у район для того, щоб провести регламентні роботи, які дозволять розмінувати територію самої військової бази", – зазначила Світлична.

За її словами, на території району також працюють 15 груп розмінування ДСНС, до яких входять 75 осіб.

"На даний момент для мешканців Балаклійського району обмежений доступ у зону 1,5 км від території арсеналу", – додала Світлична.

Нагадаємо, рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Як раніше повідомляв iPress.ua, представники НАТО прибудуть у Балаклію Харківської області для розмінування військової бази.