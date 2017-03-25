Пожежа в Балаклії: досі чути поодинокі вибухи
Для локалізації й ліквідації осередків загоряння залучено два пожежних танки Міністерства оборони, для підвозу води та їх заправки залучено 3 пожежних автомобіля ДержНС.
Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги "Укрзалізниці", йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1, 465 тис. осіб та 234 одиниці техніки, у тому числі від ДержНС 410 осіб та 107 одиниць техніки. Працюють 15 піротехнічних розрахунків (75 співробітників і 27 одиниць техніки).
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.
Окрім того, в'їзд на територію Балаклії відкрито, а 70% населення вже повернулися додому. За словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.
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