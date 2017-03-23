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Вибухи на складах боєприпасів у Харківській області: Матіос озвучив причину

За попередніми даними причиною є диверсія
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів на складах боєприпасів поблизу міста Балаклея у Харківській області, за попередніми даними, є диверсія.
Вибухи на складах боєприпасів у Харківській області: Матіос озвучив причину Анатолій Матіос. Фото: gp.gov.ua

Як написав Матіос на своїй сторінці у Facebook, вибухи відбулись на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові та артилерійські снаряди 125 мм та 152мм).

За його словами, вибух спричинив детонацію боєприпасів.

"Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний семи кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів", - зазначив Матіос.

Він також додав, що даних про жертв немає.

"З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їх розліт організовано евакуацію місцевого населення", - зауважив він.

Крім того, державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від Балаклеї Харківської області,

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23 03 2017 07:49
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