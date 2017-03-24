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Близько 70% мешканців повернулися у Балаклію

Вибухи у Балаклії травмували п’ятьох осіб
В'їзд на територію Балаклії, що в Харківській області, відкрито, а 70% населення вже повернулися додому.
Близько 70% мешканців повернулися у Балаклію Фото: ДСНС

"Навіть зараз я заїжджаю на територію Балаклійського району і в саме місто. Територія вільна. Ніде немає постів. На даний момент зараз близько 70% мешканців повернулися в місто Балаклію і в ті населені пункти, які примикають до Балаклії. Наразі в штатному режимі йде робота в напрямку перевезення пасажирів. Додатково направлені спеціальні автобуси", - розповів керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, інформує "112 Україна".

За словами Лупандіна, всі комунальні служби, в тому числі аварійні комунальні служби, перебувають на своїх робочих місцях.

Вони перевіряють трубопроводи, газогони та електроживлення. Є пошкодження житлових будинків, руйнування фіксуються і в подальшому наслідки інциденту будуть ліквідовані.

У той же час, за словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.

"Крім 78-річної пенсіонерки, яку знайшли сьогодні під час подворових та поквартирних обходів, та  64-річної жінки, постраждала жінка 88-ми років. Наразі вона перебуває в лікарні. До лікарів також звернулися двоє людей 41 та 45 років з травмами верхніх кінцівок.  Це порізи, які були отримані під час розбору пошкоджень будівель, зокрема, скла”, - сказала Сіроштан, інформує "Укрінформ".

За її  словами, усі постраждалі отримують необхідне лікування.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу.

 

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24 03 2017 19:36
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