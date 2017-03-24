Близько 70% мешканців повернулися у Балаклію

В'їзд на територію Балаклії, що в Харківській області, відкрито, а 70% населення вже повернулися додому.

"Навіть зараз я заїжджаю на територію Балаклійського району і в саме місто. Територія вільна. Ніде немає постів. На даний момент зараз близько 70% мешканців повернулися в місто Балаклію і в ті населені пункти, які примикають до Балаклії. Наразі в штатному режимі йде робота в напрямку перевезення пасажирів. Додатково направлені спеціальні автобуси", - розповів керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, інформує "112 Україна".

За словами Лупандіна, всі комунальні служби, в тому числі аварійні комунальні служби, перебувають на своїх робочих місцях.

Вони перевіряють трубопроводи, газогони та електроживлення. Є пошкодження житлових будинків, руйнування фіксуються і в подальшому наслідки інциденту будуть ліквідовані.

У той же час, за словами начальника відділу медичної діяльності управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, станом на 24 березня зареєстровано п’ять осіб, які постраждали від вибухів у Балаклії.