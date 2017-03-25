На станції Балаклія відновили рух залізничного транспорту Рух відновили вдень

Рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

Фото: demiart.ru

Про це повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський на своїй сторінці у Facebook. "В 14:30 відновлено рух потягів по станції Балаклія", – написав він. Представники НАТО прибудуть у Балаклію Харківської області для розмінування військової бази. Зазначимо, на території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігалися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

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