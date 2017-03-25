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Україна залучить НАТО для розмінування військової бази на Харківщині

Жителі міста забезпечені гуманітарною допомогою, зокрема продуктами харчування та медикаментами
Представники НАТО прибудуть у Балаклію Харківської області для розмінування військової бази.
Україна залучить НАТО для розмінування військової бази на Харківщині Балаклія. Фото: mil.gov.ua

"Наразі прибувають представники НАТО для того, щоб провести роботи з розмінування військової бази за указом президента", - повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, інформує Еspreso.tv.

За словами Світличної, до 26 березня планується повністю відновити електропостачання, до 30 березня - газопостачання.

"Що стосується газу - до четверга плануємо перепідключити місто. Потрібно розуміти, що у Балаклії 29 тис. населення - це займе якийсь час", - пояснила вона.

Світлична також повідомила, що жителі міста забезпечені гуманітарною допомогою, зокрема продуктами харчування та медикаментами.

За її словами, у місті потрібно буде відновлювати соціальну інфраструктуру й житло, наразі вже починається збір заявок для передачі пакета документів до Кабміну для виділення фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт.

Зазначимо, на території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігалися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

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25 03 2017 17:27
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