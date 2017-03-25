Україна залучить НАТО для розмінування військової бази на Харківщині
"Наразі прибувають представники НАТО для того, щоб провести роботи з розмінування військової бази за указом президента", - повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, інформує Еspreso.tv.
За словами Світличної, до 26 березня планується повністю відновити електропостачання, до 30 березня - газопостачання.
"Що стосується газу - до четверга плануємо перепідключити місто. Потрібно розуміти, що у Балаклії 29 тис. населення - це займе якийсь час", - пояснила вона.
Світлична також повідомила, що жителі міста забезпечені гуманітарною допомогою, зокрема продуктами харчування та медикаментами.
За її словами, у місті потрібно буде відновлювати соціальну інфраструктуру й житло, наразі вже починається збір заявок для передачі пакета документів до Кабміну для виділення фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт.
Зазначимо, на території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігалися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
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