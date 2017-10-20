В Чехії стартують дводенні парламентські вибори
Виборчі дільниці відкриваються сьогодні, 20 жовтня, о 14.00 за місцевим часом та закриваються о 22.00. У суботу, на другий день голосування, виборчі дільниці закриються після обіду. Про це повідомляє Ceskenoviny.cz.
Цьогорічні вибори до Палати депутатів є сьомимb за 24 роки існування незалежної Чехії.
Політики змагаються за голоси близько восьми мільйонів виборців. Загалом, участь у виборах 2017 року беруть 31 партія та політичний рух.
Після обрання 200 депутатів Палати депутатів визначиться прем'єр-міністр країни.
"Голосування стане тестом того, чи задоволені люди поточною політикою семи парламентських партій", - відзначає Ceskenoviny.cz.
Очікується, що рух АНО (Акція невдоволених громадян), очолюваний екс-міністром фінансів і бізнесменом Андрієм Бабішем, здобуде найбільшу підтримку на виборах.
Якщо партія Бабіша отримає найбільшу підтримку, то наразі невідомо, із ким він захоче сформувати уряд.
Друге місце прогнозують Чеській соціал-демократичній партії (ČSSD).
Крім того, передбачається, що ультраправі та крайні ліві партії також зможуть отримати достатньо голосів, щоб пройти до Палати депутатів.
Повідомляється, що Громадянська демократична партія (ODS), після чотирьох років в опозиції, може отримати набагато більше, ніж теперішні 16 місць в палаті.
Серед інших партій, які мають шанси потрапити до Палати депутатів: правоцентристська TOP 09, Комуністична партія Чехії і Моравії, Чехословацька народна партія (KDU-ČSL).
Нагадаємо, урядова криза в Чехії почалася через звинувачення в адресу одного з найбагатших людей країни, міністра фінансів Бабиша у фінансових махінаціях і тиску на журналістів, підконтрольних ЗМІ. Прем'єр-міністр Чехії, соціал-демократ Богуслав Соботка раніше подав президенту клопотання про відставку Бабиша, проте Земан досі його не задовольнив.
Як відомо, Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно вилаяв міністра у соцмережі.
Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків