В Чехії стартують дводенні парламентські вибори

Цьогорічні вибори до Палати депутатів є сьомимb за 24 роки існування незалежної Чехії

У Чехії два дні підряд, з 20 по 21 жовтня, проходять вибори до Палати депутатів - нижньої палати парламенту країни.

Виборчі дільниці відкриваються сьогодні, 20 жовтня, о 14.00 за місцевим часом та закриваються о 22.00. У суботу, на другий день голосування, виборчі дільниці закриються після обіду. Про це повідомляє Ceskenoviny.cz.

Цьогорічні вибори до Палати депутатів є сьомимb за 24 роки існування незалежної Чехії.

Політики змагаються за голоси близько восьми мільйонів виборців. Загалом, участь у виборах 2017 року беруть 31 партія та політичний рух.

Після обрання 200 депутатів Палати депутатів визначиться прем'єр-міністр країни.

"Голосування стане тестом того, чи задоволені люди поточною політикою семи парламентських партій", - відзначає Ceskenoviny.cz.

Очікується, що рух АНО (Акція невдоволених громадян), очолюваний екс-міністром фінансів і бізнесменом Андрієм Бабішем, здобуде найбільшу підтримку на виборах.

Якщо партія Бабіша отримає найбільшу підтримку, то наразі невідомо, із ким він захоче сформувати уряд.

Друге місце прогнозують Чеській соціал-демократичній партії (ČSSD).

Крім того, передбачається, що ультраправі та крайні ліві партії також зможуть отримати достатньо голосів, щоб пройти до Палати депутатів.

Повідомляється, що Громадянська демократична партія (ODS), після чотирьох років в опозиції, може отримати набагато більше, ніж теперішні 16 місць в палаті.

Серед інших партій, які мають шанси потрапити до Палати депутатів: правоцентристська TOP 09, Комуністична партія Чехії і Моравії, Чехословацька народна партія (KDU-ČSL).

Нагадаємо, урядова криза в Чехії почалася через звинувачення в адресу одного з найбагатших людей країни, міністра фінансів Бабиша у фінансових махінаціях і тиску на журналістів, підконтрольних ЗМІ. Прем'єр-міністр Чехії, соціал-демократ Богуслав Соботка раніше подав президенту клопотання про відставку Бабиша, проте Земан досі його не задовольнив.

Як відомо, Соботка звинуватив міністра фінансів Андрія Бабіша у тому, що він не сплачував податки з обороту облігацій холдингу Agrofert, використовуючи для цього прогалини в законодавстві. Доходи Бабіша від облігацій становили 90 млн чеських крон на рік. Тоді Соботка публічно вилаяв міністра у соцмережі.

Варто зазначити, статки міністра Бабіша оцінюються у $2,5 млрд і він є другою найбагатшою людиною у Чехії.