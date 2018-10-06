В Еквадорі футбольний матч перервали через бджолину атаку, - ВІДЕО Під час рахунку 1:1 гравців атакував рій диких бджіл

Матч чемпіонату Еквадору у групі В "Портов'єхо" - "Манта" (2:3) був призупинений на 27-й хвилині через незвичну причину.

Фото: Ecuavisa

Портов'єхо розташоване за 30 км від Тихоокеанського узбережжя. Усі, хто перебував на полі, включаючи арбітра матчу, були змушені впасти на газон і таким способом перечекати міграцію летючих комах. Partido de la segunda división de Ecuador. Y derrepente todos al suelo. ¿Por? Ataque de abejas! #EstoEsSudamerica pic.twitter.com/SUstn56n9r — PaloCTM (@Palo_CTM) 9 червня 2018 р. Варто додати, що через кілька хвилин матч було продовжено.

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