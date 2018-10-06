CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМатч чемпіонату Еквадору у групі В "Портов'єхо" - "Манта" (2:3) був призупинений на 27-й хвилині через незвичну причину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Еквадорі футбольний матч перервали через бджолину атаку, - ВІДЕО
Під час рахунку 1:1 гравців атакував рій диких бджіл
Фото: Ecuavisa
Портов'єхо розташоване за 30 км від Тихоокеанського узбережжя.
Усі, хто перебував на полі, включаючи арбітра матчу, були змушені впасти на газон і таким способом перечекати міграцію летючих комах.
Partido de la segunda división de Ecuador. Y derrepente todos al suelo. ¿Por? Ataque de abejas! #EstoEsSudamerica pic.twitter.com/SUstn56n9r— PaloCTM (@Palo_CTM) 9 червня 2018 р.
Варто додати, що через кілька хвилин матч було продовжено.
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10 06 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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