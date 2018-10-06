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В Еквадорі футбольний матч перервали через бджолину атаку, - ВІДЕО

Під час рахунку 1:1 гравців атакував рій диких бджіл
Матч чемпіонату Еквадору у групі В "Портов'єхо" - "Манта" (2:3) був призупинений на 27-й хвилині через незвичну причину.
В Еквадорі футбольний матч перервали через бджолину атаку, - ВІДЕО Фото: Ecuavisa

Портов'єхо розташоване за 30 км від Тихоокеанського узбережжя.

Усі, хто перебував на полі, включаючи арбітра матчу, були змушені впасти на газон і таким способом перечекати міграцію летючих комах.

 

Варто додати, що через кілька хвилин матч було продовжено.

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10 06 2018 18:40
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