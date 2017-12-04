В голосування про Brexit могли втручатися іноземні держави, - The Guardian

Перед закінченням реєстрації на участь у референдумі урядовий сайт виявився недоступним

Іноземні держави могли втручатися в процес голосування на референдумі про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

За даними видання The Guardian, до такого висновку дійшла парламентська комісія, розслідуючи причини збоїв у роботі сайту, на якому британці реєструвалися для участі в референдумі.

У звіті сказано, що причиною виходу сайту з ладу стала DDoS-атака з використанням "ботнетів".

Така атака, на думку комісії, свідчить про спроби втручання в перебіг референдуму іноземних держав. Про які саме країни йдеться, у звіті не сказано, але зазначено, що Росія і Китай мають досвід проведення кібератак, "заснованих на розумінні психології мас і навичок використання окремих особистостей".