В Ірландію повернувся пляж, який зник 33 роки тому, – ФОТО, ВІДЕО

Лише за кілька днів на острів повернувся піщаний пляж довжиною 300 метрів

Піщаний пляж на ірландському острові Акілле, який зник понад 30 років тому, несподівано з'явився знову.

Пісок з берега острова біля західного узбережжя Ірландії повністю змило після штормів в 1984 році – на місці залишилося лише каміння, повідомляє The Irish Times.



Фото: facebook.com/lesley.mcneely

Однак лише за кілька днів у квітні з Атлантичного океану припливом на берег викинуло тисячі тонн піску. В результаті з'явився новий піщаний пляж довжиною 300 метрів.



Фото: facebook.com/AchillIslandTouristOffice

Острів відомий як туристичне місце, на ньому розташовані п'ять пляжів "Блакитного прапора".

Еммет Келлахан із місцевого туристичного бюро розповів, що місцеві жителі в захваті від події. Він зазначив, що "люди тут розповідали про те, як раніше проводили час на пляжі і як їм подобалося бувати там дітьми, а тепер вони тут зі своїми дітьми – це неймовірно".



Фото: facebook.com/AchillIslandTouristOffice

Нагадаємо, на пляжі на острові Лангеог в Німеччині знайшли кілька десятків тисяч пластикових яєць з іграшками усередині.