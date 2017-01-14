В Крим спрямують дододаткові зенітні системи С-400
"Звичайно, це передбачено. Про терміни я б не хотів поки що говорити", - сказав Севостьянов, - інформує "Інтерфакс".
Крім цього, 14 січня на півострові заступив на бойове чергування зенітний ракетний полк, оснащений системою С-400.
Севостьянов повідомив, що полк ППО у Феодосії продовжить використовувати системи С-300.
"ЗРС С-300 з бойового чергування не знімалася в цьому полку. Вона досі веде бойове чергування", - сказав Севостьянов.
Він повідомив, що із заступанням на бойове чергування системи С-400 бойові можливості ППО Криму істотно збільшаться.
"Ця система дозволяє одночасно супроводжувати і знищувати до 300 повітряних і наземних цілей, що діють в усьому діапазоні швидкостей і висот", - сказав Севостьянов.
"ЗРС С-400, що заступила на бойове чергування в Криму, дозволяє відстежувати і знищувати цілі, виготовлені з використанням технологій "стелс", сказав Севостьянов.
Нагадаємо, в серпні 2016 р. зенітно-ракетний полк 4-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони в анексованому Криму отримав на озброєння зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф". У грудні 2016 р. полк було повністю переозброєно новими комплексами.
Зазначимо, ЗРК С-400 "Тріумф" - російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, призначена для знищення засобів повітряно-космічного нападу. Кожна установка може забезпечити одночасний обстріл до 36 цілей з наведенням до 72 ракет. С-400 може вражати крилаті ракети, вертольоти і літаки, а також балістичні цілі, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с на висотах від декількох метрів до декількох десятків кілометрів.
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