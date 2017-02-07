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В Києві 30% закладів харчування призупинили діяльність

Згідно моніторингу закладів харчування у них виявлено порушень з боку санітарного законодавства
За результатами перевірки Держпродспоживслужби Києва 30% закладів громадського харчування тимчасово припинили діяльність для проведення санітарних заходів та усунення недоліків.
В Києві 30% закладів харчування призупинили діяльність Фото: massvacation.com

"1 липня 2017 року у зв’язку з реєстрацією в м. Києві випадків захворювання на гострі кишкові інфекції, пов’язані з вживанням харчових продуктів у закладах громадського харчування, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві … провели збір інформації в операторів ринку про діяльність, пов’язану з реалізацією харчових продуктів, за місцем впровадження їх господарської діяльності", - повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Основною метою було дослідити санітарний стан приміщення, чи підтримується в чистоті, робочому стані поверхня обладнання, що контактує із харчовими продуктами, утримується в непошкодженому стані, легко чиститься, дезінфікується, зроблена з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів. Також моніторили наявність медичних книжок у персоналу закладу.

При виявлені порушень з боку санітарного законодавства, суб’єктам господарювання надавалися консультації щодо їх усунення.

"За рекомендаціями спеціалістів Головного управління 30 % закладів громадського харчування тимчасово припинили свою діяльність для проведення санітарних заходів та усунення недоліків", - повідомили в київському управлінні Держпродспоживслужби.

Там також зазначили, що станом на 1 липня кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію становить 34 випадки. За даними лабораторних досліджень, можливим етіологічним фактором є збудник сальмонельозу.

Як повідомлялося, 28 червня 16 людей постраждали внаслідок спалаху кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Суши Ленд Євразія" на вулиці Дмитрівській у Києві.  

Підприємство ТОВ "Суши Ленд Євразія", з яким пов’язано отруєння, тимчасово припинило свою діяльність.

Нагадаємо, ботулізм в Україні продовжує підривати здоров'я людей. Ще один випадок захворювання на ботулізм трапився в Києві.

Відзначимо, що в Києві також ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.

 
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02 07 2017 12:30
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