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В Київському метро людина кинулася під поїзд

У метрополітені заявили про самогубство
Пасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко".
В Київському метро людина кинулася під поїзд Фото:lb.ua

Рух було призупинено на декілька хвилин, - повідомила прес-служба метрополітену, інформують "Українські новини" .

Згодом у Facebook київського метро повідомили, що людина загинула.

"Рух на червоній гілці відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Самогубство", - сказано в повідомленні.

Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

 
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08 06 2017 09:57
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