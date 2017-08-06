В Київському метро людина кинулася під поїзд

У метрополітені заявили про самогубство

Пасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Рух було призупинено на декілька хвилин, - повідомила прес-служба метрополітену, інформують "Українські новини" .

Згодом у Facebook київського метро повідомили, що людина загинула.

"Рух на червоній гілці відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Самогубство", - сказано в повідомленні.

Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.