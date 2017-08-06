CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Київському метро людина кинулася під поїзд
У метрополітені заявили про самогубство
Фото:lb.ua
Рух було призупинено на декілька хвилин, - повідомила прес-служба метрополітену, інформують "Українські новини" .
Згодом у Facebook київського метро повідомили, що людина загинула.
"Рух на червоній гілці відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Самогубство", - сказано в повідомленні.
Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.
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08 06 2017 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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