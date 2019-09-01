В Лос-Анджелесі вперше пройде Веганський тиждень моди

На заході будуть представлені бренди, які не використовують продукти тваринного походження

В Лос-Анджелесі з 1 по 4 лютого вперше в історії відбудеться Веганський тиждень моди.

На заході будуть представлені бренди, які не використовують продукти тваринного походження під час створення одягу. Крім традиційних показів, там також пройде маркет з веганскою їжею, cruelty-free-косметикою та одягом, інформує Hromadske.

"Я хочу надати імпульсу обговоренням всередині індустрії, пояснюючи й проводячи паралелі між нашими найважливішими цінностями - повагою людського життя, прав тварин і навколишнього середовища", - зазначила засновниця тижня моди, зоозахисниця Еммануель Ріенда.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року стало відомо, що італійський будинок моди Gucci відмовляється від використання натурального хутра у своїх колекціях, починаючи з весни-літа 2018 року. Окрім іншого, Gucci планувала вступ до Всесвітнього альянсу проти використання хутра, де перебуває низка міжнародних організацій, які виступають за захист прав тварин.

Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.