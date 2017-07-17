В Одесі 16-річний підліток підірвався на гранаті
"В результаті вибуху загинув 16-річний підліток, ще двоє його приятелів з пораненнями госпіталізовані до лікарні. В цей час правоохоронці встановлюють, яким чином граната потрапила в руки неповнолітніх. За попередньою версією, гранату в квартиру приніс один з постраждалих приятелів загиблого", - повідомляє "Думська" із посиланням на інформацію, отриману в управлінні Нацполіції Одеської області.
Фото: Думська
За даними правоохоронців, зараз поліцейські проводять на місці події оперативно-слідчі заходи.
Фото: Думська
За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що в Києві діти знайшли рюкзак з гранатою і принесли його на дитячий майданчик.
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