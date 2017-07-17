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В Одесі 16-річний підліток підірвався на гранаті

Зараз поліцейські проводять на місці події оперативно-слідчі заходи
В результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовані з пораненнями.
В Одесі 16-річний підліток підірвався на гранаті Фото: Думська

"В результаті вибуху загинув 16-річний підліток, ще двоє його приятелів з пораненнями госпіталізовані до лікарні. В цей час правоохоронці встановлюють, яким чином граната потрапила в руки неповнолітніх. За попередньою версією, гранату в квартиру приніс один з постраждалих приятелів загиблого", - повідомляє "Думська" із посиланням на інформацію, отриману в управлінні Нацполіції Одеської області.


Фото: Думська

За даними правоохоронців, зараз поліцейські проводять на місці події оперативно-слідчі заходи.


Фото: Думська

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в Києві діти знайшли рюкзак з гранатою і принесли його на дитячий майданчик.

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17 07 2017 14:59
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