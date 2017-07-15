Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві на дитячий майданчик діти принесли рюкзак з гранатою, – ВІДЕО

У Києві діти знайшли рюкзак з гранатою
Сьогодні, 15 липня, в Києві діти знайшли рюкзак з гранатою і принесли його на дитячий майданчик.
У Києві на дитячий майданчик діти принесли рюкзак з гранатою, – ВІДЕО Фото: mvs.gov.ua

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"НП на Квітневому провулку, 5: діти знайшли рюкзак, принесли його на дитячий майданчик неподалік, почали дивитися що всередині і знайшли гранату", – йдеться в повідомленні.

За інформацією, чоловік, який перебував у цей момент на дитячому майданчику, забрав у дітей боєприпас і викликав правоохоронців.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки.

Нагадаємо, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.

У селищі Покровське (Донецька обл.) кинули гранату у житловий будинок, його господиня загинула.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2017 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.