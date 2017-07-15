CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 15 липня, в Києві діти знайшли рюкзак з гранатою і принесли його на дитячий майданчик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на дитячий майданчик діти принесли рюкзак з гранатою, – ВІДЕО
У Києві діти знайшли рюкзак з гранатою
Фото: mvs.gov.ua
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"НП на Квітневому провулку, 5: діти знайшли рюкзак, принесли його на дитячий майданчик неподалік, почали дивитися що всередині і знайшли гранату", – йдеться в повідомленні.
За інформацією, чоловік, який перебував у цей момент на дитячому майданчику, забрав у дітей боєприпас і викликав правоохоронців.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки.
Нагадаємо, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.
У селищі Покровське (Донецька обл.) кинули гранату у житловий будинок, його господиня загинула.
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15 07 2017 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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