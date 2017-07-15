У Києві на дитячий майданчик діти принесли рюкзак з гранатою, – ВІДЕО У Києві діти знайшли рюкзак з гранатою

Сьогодні, 15 липня, в Києві діти знайшли рюкзак з гранатою і принесли його на дитячий майданчик.

Фото: mvs.gov.ua

Про це повідомляє "Київ Оперативний". "НП на Квітневому провулку, 5: діти знайшли рюкзак, принесли його на дитячий майданчик неподалік, почали дивитися що всередині і знайшли гранату", – йдеться в повідомленні. За інформацією, чоловік, який перебував у цей момент на дитячому майданчику, забрав у дітей боєприпас і викликав правоохоронців. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки. Нагадаємо, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій. У селищі Покровське (Донецька обл.) кинули гранату у житловий будинок, його господиня загинула.

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