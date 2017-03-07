У львівській школі знайшли саморобну вибухівку

У неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"У м. Львові на території ЗОСШ № 15 (на відстані 15 м від будівлі) було виявлено підозрілий предмет (балон пропан-бутану 500 г, до якого примотані елементи живлення від мобільних телефонів з написами "Nokia" та "Samsung", двох електричних плат, USB шнура, корпусів спалахувачів до мисливських патронів в кількості 13 шт.)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, пристрій знешкодили вибухотехніки і вилучили на дослідження.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чоловіка, який вчора кілька разів анонімно повідомляв про нібито замінування станцій столичного метрополітену.