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У львівській школі знайшли саморобну вибухівку

Пристрій знешкодили, ніхто не постраждав
У неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.
У львівській школі знайшли саморобну вибухівку Фото: lviv.sq.com.ua

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"У м. Львові на території ЗОСШ № 15 (на відстані 15 м від будівлі) було виявлено підозрілий предмет (балон пропан-бутану 500 г, до якого примотані елементи живлення від мобільних телефонів з написами "Nokia" та "Samsung", двох електричних плат, USB шнура, корпусів спалахувачів до мисливських патронів в кількості 13 шт.)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, пристрій знешкодили вибухотехніки і вилучили на дослідження.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чоловіка, який вчора кілька разів анонімно повідомляв про нібито замінування станцій столичного метрополітену.

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03 07 2017 11:10
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