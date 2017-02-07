СБУ затримала анонімного "мінувальника" київського метро

За інформацією Служби безпеки, "телефонний терорист" розповів, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії

Служба безпеки України затримала чоловіка, який анонімно повідомляв про нібито замінування станцій столичного метрополітену.

"Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який сьогодні зателефонував на "гарячу лінію" про мінування київського метрополітену", – повідомляють в СБУ.

Зазначається, що по обіді на телефон спецлінії "102" надійшло повідомлення про мінування станцій метрополітену "Оболонь" та "Мінська". За годину знову надійшло повідомлення від тієї ж особи про мінування ще двох інших станцій метрополітену – "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

"Співробітники Київського управління СБ України оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в одному із сіл на Київщині. При цьому "телефонний терорист" розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії", – повідомили в СБУ.

Тривають слідчі дії та оперативні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Зараз столичне метро працює в звичному режимі.