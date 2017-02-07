У Києві станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності" закрили

Потяги на цих станціях проїжджають без зупинки

У Києві закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності".

У Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності", - повідомляє LB.ua з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Потяги проїжджають без зупинки, на станціях працюють вибухотехніки та кінологи.

Раніше на наявність вибухонебезпечних речовин також перевіряли станції "Оболонь" і "Мінська". Зараз вони працюють в нормальному режимі.