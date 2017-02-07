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У Києві станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності" закрили
Потяги на цих станціях проїжджають без зупинки
Фото:lb.ua
У Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності", - повідомляє LB.ua з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Потяги проїжджають без зупинки, на станціях працюють вибухотехніки та кінологи.
Раніше на наявність вибухонебезпечних речовин також перевіряли станції "Оболонь" і "Мінська". Зараз вони працюють в нормальному режимі.
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02 07 2017 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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