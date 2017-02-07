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У Києві станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності" закрили

Потяги на цих станціях проїжджають без зупинки
У Києві закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності".
У Києві станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності" закрили Фото:lb.ua

У Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності", - повідомляє LB.ua з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Потяги проїжджають без зупинки, на станціях працюють вибухотехніки та кінологи.

Раніше на наявність вибухонебезпечних речовин також перевіряли станції "Оболонь" і "Мінська". Зараз вони працюють в нормальному режимі.

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02 07 2017 14:52
ТЕГИ: Київ, метро
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