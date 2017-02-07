CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці відкрили для пасажирів станцію метро Площа Льва Толстого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київський метрополітен працює в звичному режимі
П'яту "заміновану" станцію відкрили для пасажирів
Фото:i.lb.ua
"Станцію Площа Льва Толстого оглянули. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Працюємо в звичайному режимі", - повідомила прес-служба метрополітену в Twitter.
Станцію "Площа Льва Толстого" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 2 июля 2017 г.
Нагадаємо, у Києві закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності".
Раніше на наявність вибухонебезпечних речовин також перевіряли станції "Оболонь" і "Мінська". Зараз вони теж працюють в нормальному режимі.
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02 07 2017 17:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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