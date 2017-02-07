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Київський метрополітен працює в звичному режимі

П'яту "заміновану" станцію відкрили для пасажирів
У столиці відкрили для пасажирів станцію метро Площа Льва Толстого.
Київський метрополітен працює в звичному режимі Фото:i.lb.ua

"Станцію Площа Льва Толстого оглянули. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Працюємо в звичайному режимі", - повідомила прес-служба метрополітену в Twitter.

 

 

Нагадаємо, у Києві закрили станції метро "Льва Толстого" і "Майдан незалежності".

Раніше на наявність вибухонебезпечних речовин також перевіряли станції "Оболонь" і "Мінська". Зараз вони теж працюють в нормальному режимі.

 

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02 07 2017 17:28
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