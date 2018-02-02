В Одесі обвалилися два балкони житлового будинку

Загиблих і постраждалих в результаті обвалення балконів немає

В Одесі на вул. Катерининській у внутрішньому дворі чотириповерхового житлового будинку стався обвал двох балконів.

"Встановлено, що сталося обвалення балкону на 3-му поверсі житлового будинку і внаслідок цього відбулася загроза обвалення балкона на другому поверсі. В даний час рятувальники проводять роботи по демонтажу залишків балкона на 2-му поверсі для усунення загрози жителям. До проведення робіт залучено працівників житлово-комунального господарства, газової служби та електромережі", – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

У відомстві додали, що загиблих і постраждалих в результаті обвалення балконів немає.

Нагадаємо, що в Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками та пошкодила два автомобілі.