CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі на вул. Катерининській у внутрішньому дворі чотириповерхового житлового будинку стався обвал двох балконів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі обвалилися два балкони житлового будинку
Загиблих і постраждалих в результаті обвалення балконів немає
Фото: odesa.dsns.gov.ua
"Встановлено, що сталося обвалення балкону на 3-му поверсі житлового будинку і внаслідок цього відбулася загроза обвалення балкона на другому поверсі. В даний час рятувальники проводять роботи по демонтажу залишків балкона на 2-му поверсі для усунення загрози жителям. До проведення робіт залучено працівників житлово-комунального господарства, газової служби та електромережі", – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
У відомстві додали, що загиблих і постраждалих в результаті обвалення балконів немає.
Нагадаємо, що в Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками та пошкодила два автомобілі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2018 19:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles