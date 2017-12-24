CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками та пошкодила два автомобілі, жертв немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві стався обвал міжбудинкової стіни
Ніхто з людей не постраждав
Фото: Еспресо
Про це повідомила речник столичного управління ДСНС Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Інформація до нас надійшла приблизно о пів на другу про те, що на Антоновича, 14Б в Голосіївському районі міста стався обвал стіни паркану, в результаті чого 2 автомобілі пошкоджені, також пошкоджено газопровід", - сказала вона.
Унаслідок пошкодження газопроводу пожежі не було. На місці працюють рятувальники та районна адміністрація.
Нагадаємо, 20 грудня під час засідання Київської міської ради в залі обвалилася стеля.
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24 12 2017 16:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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