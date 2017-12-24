У Києві стався обвал міжбудинкової стіни

Ніхто з людей не постраждав

У Голосіївському районі Києва обвалилася стіна між будинками та пошкодила два автомобілі, жертв немає.

Про це повідомила речник столичного управління ДСНС Світлана Водолага в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Інформація до нас надійшла приблизно о пів на другу про те, що на Антоновича, 14Б в Голосіївському районі міста стався обвал стіни паркану, в результаті чого 2 автомобілі пошкоджені, також пошкоджено газопровід", - сказала вона.

Унаслідок пошкодження газопроводу пожежі не було. На місці працюють рятувальники та районна адміністрація.