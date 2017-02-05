В Одесі вшанували пам'ять загиблих 2 травня українських активістів, - ФОТО Порушень публічного порядку не допущено

Близько ста людей взяли участь у поминальній акції за першими загиблими в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі - представниками проукраїнської сторони зіткнень Ігорем Івановим та Андрієм Бірюковим.

Фото: Думська

На розі вулиць Дерибасівської і Преображенської учасники акцій розмістили на огорожі тротуару фотографії загиблих, квіти і стрічки в кольорах українського прапора, повідомляє "Інтерфакс-Україна". В рамках заходу відбулася панахида за загиблими. Під час проведення поминальних молебнів за загиблими 2 травня 2014 року на Соборній площі порушень публічного порядку не допущено, повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Всі фото: Думська Поліція продовжує посилене патрулювання центральних вулиць та площ міста. Нагадаємо, що сьогодні зранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.

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