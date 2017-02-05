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В Одесі вшанували пам'ять загиблих 2 травня українських активістів, - ФОТО

Порушень публічного порядку не допущено
Близько ста людей взяли участь у поминальній акції за першими загиблими в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі - представниками проукраїнської сторони зіткнень Ігорем Івановим та Андрієм Бірюковим.
В Одесі вшанували пам Фото: Думська

На розі вулиць Дерибасівської і Преображенської учасники акцій розмістили на огорожі тротуару фотографії загиблих, квіти і стрічки в кольорах українського прапора, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В рамках заходу відбулася панахида за загиблими.

Під час проведення поминальних молебнів за загиблими 2 травня 2014 року на Соборній площі порушень публічного порядку не допущено, повідомляє прес-служба поліції Одещини.


Всі фото: Думська

Поліція продовжує посилене патрулювання центральних вулиць та площ міста.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Куликове поле в Одесі відкрили для охочих вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року.

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02 05 2017 13:55
ТЕГИ: Одеса
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