В одному з ресторанів Києва виявили тіло чоловіка, - поліція
Як розповіли очевидці виданню "Інформатор", загиблому 20-25 років, він помер від крововтрати в результаті поранення в шию. На вході до закладу калюжа крові.
Ресторан закритий для відвідувачів на час проведення слідчих дій.
У поліції Подільського району розповіли, що проводиться слідчо-оперативна робота і від коментарів утрималися.
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У поліції пізніше уточнили, що особу загиблого вже встановлено - це чоловік 1989 року народження, мешканець столиці. За словами свідків, він кілька разів вдарив себе ножем у шию. Ця інформація перевіряється.
"Попередньо відомо, що чоловік з дівчиною перебували в закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак дівчина повернулася, бо забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила чоловіка без свідомості з ножовим пораненням шиї", - розповіли в поліції.
За фактом поліція має намір відкрити кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 6 березня у центрі Києва у дворі будинків на вул. Лютеранській невідомий наніс смертельне ножове поранення 37-річному киянинові та втік.
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