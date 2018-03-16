Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В одному з ресторанів Києва виявили тіло чоловіка, - поліція

Очевидці стверджують, що чоловік вчинив самогубство
У п'ятницю, 16 березня, в популярному київському закладі "Пузата хата" біля Контрактової площі виявили тіло чоловіка.
В одному з ресторанів Києва виявили тіло чоловіка, - поліція Фото: kiev.informator.ua

Як розповіли очевидці виданню "Інформатор", загиблому 20-25 років, він помер від крововтрати в результаті поранення в шию. На вході до закладу калюжа крові.

Ресторан закритий для відвідувачів на час проведення слідчих дій.

У поліції Подільського району розповіли, що проводиться слідчо-оперативна робота і від коментарів утрималися.

Оновлення:

У поліції пізніше уточнили, що особу загиблого вже встановлено - це чоловік 1989 року народження, мешканець столиці. За словами свідків, він кілька разів вдарив себе ножем у шию. Ця інформація перевіряється.

"Попередньо відомо, що чоловік з дівчиною перебували в закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак дівчина повернулася, бо забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила чоловіка без свідомості з ножовим пораненням шиї", - розповіли в поліції.

За фактом поліція має намір відкрити кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 6 березня у центрі Києва у дворі будинків на вул. Лютеранській невідомий наніс смертельне ножове поранення 37-річному киянинові та втік.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2018 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.