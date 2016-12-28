У вівторок, 27 грудня, за невідомих обставин помер так званий "міністр сільського господарства ЛНР".

Литвин був одним з найвідоміших організаторів проросійських виступів навесні 2014 року в Луганську і Слов'янську.

"Литвин був одним з друзів Геннадія Ципкалова - "екс-прем'єр-міністра ЛНР", якого знайшли повішеним у тюремній камері в Луганську 23 вересня, а "прокуратура ЛНР" назвала це "самогубством через докори сумління". Тепер раптовий інфаркт відразу на смерть вразив 43-річного Литвина", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що один з колишніх ватажків луганських бойовиків, який називав себе "спікером парламенту" – Олексій Карякін заявляє, що в ОРЛО проводяться зачистки, які організовував ватажок бойовиків - Ігор Плотницький.