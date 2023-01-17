росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер

Свіжий звіт від Тома Купера про нові "людські хвилі" атак в районі Соледара через що українцям бракує боєприпасів знищувати росіян. Щодо "снарядного голоду" зсрф, то австрійський аналітик заперечує його існування, пояснюючи зниження інтенсивності обстрілів накопиченням запасів для майбутніх наступальних операцій, а також зимовою погодою, за якої неможливе функціонування ключових для системи наведення російської артилерії безпілотників "Орлан-10".

Всім привіт!

російські і, як наслідок, українські соціальні мережі рясніють повідомленнями про те, що путін:

а) або наказав гєрасімову завершити "звільнення" "ДНР" ("Донецької області, яку путін оголосив частиною російської федерації") до 24 лютого;

б) або "до березня";

в) або розпочати великий наступ у березні і "закінчити війну".

Все це – "чистісінькі чутки", тому немає жодного уявлення про те, що є правдою. Однак немає сумнівів, що росіяни ще більше зосередили свої зусилля в районі Соледар-Бахмут, контратакують в районах Новоселівки (Сватове, де зсрф досягли успіху, втративши свої "супертурботанки" Т-90М від вогню української артилерії) та Кремінної, а також розпочали нові штурми Мар'їнки (повністю зруйнованої на цей час) та Вугледара.

Саме вчасно, щоб відволікти громадськість від повідомлень про вбивство росіянами понад 25 українських цивільних осіб (станом на зараз число вже досягло 44 осіб – iPress) ракетою Х-22, яка влучила в житловий будинок у Дніпрі, вони запускають піар-кампанію, згідно з якою українська артилерія вбила понад 25 мирних мешканців Донецька. "Докази" – це, серед іншого, репортажі однієї з місцевих "журналісток", яка проживає в Німеччині, але зараз повернулася, щоб повідомити про (цитата) "пошкодження її будинку". Зазвичай я навіть не звертаю уваги на пропагандистську війну: згадую про це тому, що це чергова "класика" в репертуарі путінської пропагандистської машини.

На полі бою "українські надії проти ідіотів НАТО": принаймні у Братиславі, схоже, є певний здоровий глузд. Вісім нових самохідних гаубиць Zuzana 2 були передані Україні. Оригінальна конструкція Zuzana налічує вже більше 40 років, і включає в себе гаубицю калібру 152 мм. Zuzana 2 має гаубицю стандартного для НАТО калібру 155 мм і добре зарекомендувала себе на озброєнні ЗСУ. Ще 16 замовлено, але їхнє виробництво просувається досить повільно (нагадаємо: перша з восьми Zuzana для України була поставлена ще в серпні) і, принаймні, офіційно, вони також виготовляються для Данії, Німеччини та Норвегії. Мабуть, можна сподіватися, що й вони потраплять до України.

А, так, для тих південноафриканців, які дивуються, чому Україна не купує жодної самохідної гаубиці G6 виробництва Denel Land Systems: ну, уряд ПАР зайняв відверто пропутінську позицію. Таким чином, вибачте, але, мабуть, Київ дійшов висновку, що немає сенсу питати.

Битва за Донбас

Знову в центрі уваги район Соледар-Бахмут.

На північ від Бахмута підрозділи російських вдв та пвк "вагнер" штурмують Сіль, стверджуючи, що захопили місцеву залізничну станцію (див. кадр із відео нижче), та намагаються розширити своє просування між Краснополівкою та Благодатним. Востаннє я чув, що українці зупинили їх перед трасою Т0513.

При цьому, якщо 46-а та 77-а бригади знаходяться на позиціях, то 17-а танкова була виведена з цього сектору, і її бійці гірко скаржаться на свого командира та недоотримане забезпечення. Вдумайтесь, саме в той час, коли "бойовий шлях" цього з'єднання був вистелений зрадою і некомпетентністю, як тих, хто його "контролював", так і тих, хто безпосередньо командував ним та його підрозділами. Це ті "речі", які не можуть чекати, щоб їх "обговорювали тільки після війни".

Найгірша ситуація на південь від Бахмута. Саме так: Кліщіївка.

Поклавши руку на серце: те, що кілька днів тому здавалося "простим" – адже росіяни наступають у долині, якою протікає канал Сіверський Донець, а українці контролюють пагорби по обидва боки цього району, тим часом переростає в дуже погану ситуацію для ЗСУ. І не допомагає (не в останню чергу, насправді) те, що Генштаб ЗСУ лаконічно звітує про "обстріли" цього села.

Руїни Кліщіївки переходили з рук в руки щонайменше двічі лише за останні два-три дні, а напередодні чех, який служить в одному з підрозділів ЗСУ, заявив про її втрату втретє. російські соціальні мережі повторили це повідомлення, але у пвк "вагнер" тоді його спростували. Станом на вчорашній вечір Кліщіївка все ще залишалася в українських руках.

Район обороняють нечисленні дійсно хороші підрозділи ЗСУ та НГУ: 3-я штурмова, 4-а бригада швидкого реагування, 28-а та 53-а мехбригади. Їх підтримує 40-а артилерійська бригада. Всі вони є досвідченими у бойових діях військами, деякі з них пройшли додаткову підготовку в Європі. Проблема: росіяни наступають у такій кількості і так часто (тільки 3-я штурмова вчора відбила чотири великі хвилі атак), що всі підрозділи закінчили день з критичною нестачею артилерійських та мінометних боєприпасів. До вечора українці фактично змушені були косити наступаючих росіян одними лише кулеметами.

Доповнення: ймовірне "зникнення" російської артилерії

Останні кілька тижнів зростає кількість повідомлень і відповідна кількість обговорень в інтернеті про "снарядний голод" зсрф, іноді навіть фактичне "зникнення" російської артилерії з поля бою. Принаймні, так, що її вогонь має бути десь на 75% менш інтенсивним, ніж зазвичай. Можу підтвердити, що про менш інтенсивні артилерійські обстріли повідомляють і підрозділи ЗСУ.

Зараз дехто пояснює це абсолютною відсутністю снарядів. Мовляв, росіяни так багато витратили минулого року, що їхнє виробництво не встигає за ними, і запаси вичерпуються. Інші пояснюють це проблемами логістики. Логістика зсрф постійно порушується через удари українських HIMARS і М270 по складах, не вистачає придатних транспортних засобів для перевезення і доставки боєприпасів у підрозділи на передовій тощо.

Наскільки мені відомо, дефіциту артилерійських боєприпасів у зсрф немає. Звичайно, іноді є серйозні перебої у логістиці. Однак, і це головне,

а) росіяни нарощують запаси для своїх майбутніх наступальних операцій, і не менш важливих;

б) значно знизилася точність їхніх артилерійських ударів з причини, яку я озвучував ще в липні: стрижень системи наведення артилерії зсрф – БПЛА "Орлан-10" – не може працювати в умовах зимової погоди.

"Зникнення "Орланів" (про що свідчить той факт, що українці вже більше тижня не заявляють про жодний збитий безпілотник) значно подовжує час реакції артилерії зсрф і знижує її точність. За винятком роботи по "добре відомих" цілях (наприклад, передових українських позиціях на початку чергового штурму), російська артилерія наразі переважно неефективна, особливо в контрбатарейному режимі або при реагуванні на українські контратаки.

Однак ця неефективність не означає, що її немає або вона не діє. Замість "звичайних", масованих обстрілів з гаубиць МСТА-С росіяни сьогодні все частіше застосовують (менш точні, але все ще дуже смертоносні) реактивні системи залпового вогню.