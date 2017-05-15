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В Росії пам'ятник радянському солдату встановили з помилкою

Влада Ростова-на-Дону обіцяє усунути помилку в слові "героїчно"
У Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.
В Росії пам Фото: ЭтоРостов

Влада Ростова-на-Дону обіцяє усунути помилку в слові "героїчно" на нещодавно встановленому пам'ятнику радянському солдату. Про це повідомляють "РИА Новости".

Деякі місцеві ЗМІ в понеділок опублікували фотографію, на якій видно помилка в написи на меморіалі - в слові "героїчно" пропущена буква "ї". Повністю текст в пам'ять загиблих воїнів звучить так: "Визволителям міста Ростова-на-Дону, що героїчно билися з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни".

Нагадаємо, в листопаді у Воронежі радянську зірку на шпилі однієї з будівель розписали, перетворивши на Патріка - персонажа популярного мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани".

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15 05 2017 13:50
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