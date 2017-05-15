CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії пам'ятник радянському солдату встановили з помилкою
Влада Ростова-на-Дону обіцяє усунути помилку в слові "героїчно"
Фото: ЭтоРостов
Влада Ростова-на-Дону обіцяє усунути помилку в слові "героїчно" на нещодавно встановленому пам'ятнику радянському солдату. Про це повідомляють "РИА Новости".
Деякі місцеві ЗМІ в понеділок опублікували фотографію, на якій видно помилка в написи на меморіалі - в слові "героїчно" пропущена буква "ї". Повністю текст в пам'ять загиблих воїнів звучить так: "Визволителям міста Ростова-на-Дону, що героїчно билися з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни".
Нагадаємо, в листопаді у Воронежі радянську зірку на шпилі однієї з будівель розписали, перетворивши на Патріка - персонажа популярного мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани".
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