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В Росії суд постановив заблокувати Telegram

Розгляд позову по суті зайняло 20 хвилин
Таганський суд Москви ухвалив задовольнити позов Роскомнадзора і заблокувати месенджер Telegram на території Росії.
В Росії суд постановив заблокувати Telegram Фото: iPhones.ru

Суддя дозволила почати блокування негайно - до вступу рішення в позовом в законну силу, - повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення судді Юлії Смоліної.

Представників Telegram на засіданні 13 квітня не було, так як творець месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь в "відвертому фарсі". Тим не менш адвокати відправили в суд клопотання з проханням перенести засідання, воно було відхилено.

Розгляд позову за суті зайняло 20 хвилин.

Зазначимо, 4 квітня закінчився термін дії ультиматуму, висунутого Роскомнаглядом до месенджеру Telegram. "Роскомнадзор" пригрозив судом, якщо Telegram не передасть ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. 

Закон "Про персональні дані" набув чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Він зобов'язує як російські, так й іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ.

У середині листопада 2016 року до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn.

Навесні 2017 року "Роскомнагляд" заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів подробиці тиску на нього і його підлеглих з боку співробітників ФБР.

Дуров стверджує, що ніколи не йшов на співпрацю з владою будь-якої країни, і не передавав ніяких даних про користувачів месенджера і їх листування.

 

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13 04 2018 11:55
ТЕГИ: Росія, telegram, суд
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