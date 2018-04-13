В Росії суд постановив заблокувати Telegram

Таганський суд Москви ухвалив задовольнити позов Роскомнадзора і заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Суддя дозволила почати блокування негайно - до вступу рішення в позовом в законну силу, - повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення судді Юлії Смоліної.

Представників Telegram на засіданні 13 квітня не було, так як творець месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь в "відвертому фарсі". Тим не менш адвокати відправили в суд клопотання з проханням перенести засідання, воно було відхилено.

Розгляд позову за суті зайняло 20 хвилин.

Зазначимо, 4 квітня закінчився термін дії ультиматуму, висунутого Роскомнаглядом до месенджеру Telegram. "Роскомнадзор" пригрозив судом, якщо Telegram не передасть ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Закон "Про персональні дані" набув чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Він зобов'язує як російські, так й іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ.

У середині листопада 2016 року до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn.

Навесні 2017 року "Роскомнагляд" заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів подробиці тиску на нього і його підлеглих з боку співробітників ФБР.