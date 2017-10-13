CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В школах Хмельницького більше не викладатимуть російською мовою
В місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська
Фото: BBC
Про це з посиланням на мера Олександра Симчишина пише прес-служба партіъ ВО Свобода, членом якої він є.
Як повідомляється, в місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська.
"Далі ми беремося за факультативи. Прошу розуміння і підтримки, тому що миттєво виправити ситуацію неможливо", - заявив Симчишин.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.
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13 10 2017 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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