В школах Хмельницького більше не викладатимуть російською мовою

В місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська

З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.

Про це з посиланням на мера Олександра Симчишина пише прес-служба партіъ ВО Свобода, членом якої він є.

Як повідомляється, в місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська.

"Далі ми беремося за факультативи. Прошу розуміння і підтримки, тому що миттєво виправити ситуацію неможливо", - заявив Симчишин.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.