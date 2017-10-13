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В школах Хмельницького більше не викладатимуть російською мовою

В місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська
З понеділка, 9 жовтня, в Хмельницькому припинили викладати російську мову.
В школах Хмельницького більше не викладатимуть російською мовою Фото: BBC

Про це з посиланням на мера Олександра Симчишина пише прес-служба партіъ ВО Свобода, членом якої він є.

Як повідомляється, в місті більше немає жодної школи чи навіть класу, де б вивчалася російська.

"Далі ми беремося за факультативи. Прошу розуміння і підтримки, тому що миттєво виправити ситуацію неможливо", - заявив Симчишин.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

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13 10 2017 15:51
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