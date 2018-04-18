В Уганді хочуть заборонити оральний секс
Мусевені висловився проти "неправильних сексуальних практик" в рамках кампанії з їхньої криміналізації. За його словами, їх насаджують "якісь чужаки", повідомляє Daily Mail Online.
"Рот створили для їжі, а не для сексу. Ми знаємо, куди (яким чином, - Ред.) займаються сексом, і де він знаходиться", – заявив політик.
Нагадаємо, з лютого 2014 року в Уганді гомосексуальність переслідується за законом. Тим, кого звинуватили у одностатевих стосунках вперше, загрожує до 14 років в’язниці. Гомосексуалів-рецидивістів чекає довічне ув’язнення. Після підписання закону Мусевені зробив заяву, що люди, які займаються оральним сексом, "можуть захворіти глистами".
Також у 2013 році парламент Уганди заборонив міні-спідниці, а також відеозаписи і фотографії жінок, які носять цей предмет одягу. У підсумку з ефіру телебачення Уганди зникли західні музичні кліпи і фільми, а місцеві таблоїди стали менш барвистими. Все це – в рамках боротьби с порнографією. Під порнографію підпадають усі відеозаписи, зображення, літературні твори, виставки, в яких демонструються або описуються оголені стегна, сідниці або груди.
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