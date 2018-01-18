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В Україні знайшли велике родовище золота

Родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни
У Рахівському районі Закарпатської області виявили велике родовище золоторудних залежів.
В Україні знайшли велике родовище золота Фото: in2eastafrica.net

Про це йдеться у прес-релізі Держслужби геології і надр.

За попередніми оцінками, родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни.

"Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудовиявленнях Рахівського рудного району, спрямованих на підготовку об'єктів для залучення інвестицій і переведення їх в ранг золоторудних родовищ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нині єдине діюче в Україні родовище з видобутку золота - Мужіївське.

На сьогоднішній день там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті - майже 3,8 мільярда доларів.

Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи. У цьому сховищі вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це на гроші, мова йде про 32 мільйони доларів і 3 мільйони доларів відповідно.

Нагадаємо, Україна зберегла нульові квоти на експорт золота, срібла, відходів і лому дорогоцінних металів на 2018 рік.

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18 01 2018 21:12
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