В Україну намагались незаконно ввезти 25 гвинтівок та 100 тисяч набоїв

Прикордонники Мостиського загону виявили у рейсовому автобусі "Перемишль-Львів" незадекларовану пневматичну зброю та набої до неї.

Автобус зупинили 1 серпня у пункті пропуску "Шегині", повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 мм та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують обставин правопорушення.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї.