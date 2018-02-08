CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники Мостиського загону виявили у рейсовому автобусі "Перемишль-Львів" незадекларовану пневматичну зброю та набої до неї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну намагались незаконно ввезти 25 гвинтівок та 100 тисяч набоїв
Незадекларовану зброю та набої вилучили
Фото: dpsu.gov.ua
Автобус зупинили 1 серпня у пункті пропуску "Шегині", повідомляє сайт Держприкордонслужби.
"У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 мм та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з’ясовують обставин правопорушення.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї.
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02 08 2018 11:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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