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Нацгвардієць продавав у Києві зброю із зони ООС, – СБУ

У чоловіка вилучили гранатомети, гранати, пістолети, набої, магазини для автоматів та кулеметів
Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї.
Нацгвардієць продавав у Києві зброю із зони ООС, – СБУ Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляє СБУ, правоохоронці встановили, що контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення операції Об'єднаних Сил.

"Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за п'ятдесят тисяч гривень. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів", – інформує Служба безпеки.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття протиправних дій контрактника Нацгвардії проводилася спільно з військовою прокуратурою.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в українців на руках офіційно зареєстровано близько мільйона одиниць вогнепальної зброї.

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26 07 2018 22:50
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