Нацгвардієць продавав у Києві зброю із зони ООС, – СБУ
Як повідомляє СБУ, правоохоронці встановили, що контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення операції Об'єднаних Сил.
"Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за п'ятдесят тисяч гривень. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів", – інформує Служба безпеки.
Слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Операція з викриття протиправних дій контрактника Нацгвардії проводилася спільно з військовою прокуратурою.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, в українців на руках офіційно зареєстровано близько мільйона одиниць вогнепальної зброї.
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