На руках в українців майже мільйон одиниць зброї, - ЗМІ

В українців на руках офіційно зареєстровано близько 1 млн одиниць вогнепальної зброї. Однак дані поліції можуть не збігатися з реальними показниками.

За даними Національної поліції, тенденція до зростання кількості довгоствольної зброї намітилася ще в 2013 році, коли в Україні зареєстрували близько 830 тис. одиниць. Однак вже через три роки ця цифра перевищила 920 тисяч. У 2018 року офіційна статистика - понад 890 тис. одиниць, йдеться в матеріалі "РБК-Україна", опублікованому в середу, 25 липня.

Як зазначив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, головна мотивація під час купівлі зброї - необхідність мати інструмент самозахисту.

За підрахунками УАВЗ, українці щорічно купують 70-100 тис одиниці зброї. Однак дані поліції за кількістю зареєстрованих "стволів" можуть не збігатися з реальними показниками. На думку Учайкіна, на руках у 1,5 млн осіб може перебувати до 2,5 млн одиниць зброї.

Нагадаємо, під час санкціонованого обшуку у квартирі та гаражному приміщенні 40-річного мешканця Рівного поліцейські вилучили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.