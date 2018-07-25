На руках в українців майже мільйон одиниць зброї, - ЗМІ
За даними Національної поліції, тенденція до зростання кількості довгоствольної зброї намітилася ще в 2013 році, коли в Україні зареєстрували близько 830 тис. одиниць. Однак вже через три роки ця цифра перевищила 920 тисяч. У 2018 року офіційна статистика - понад 890 тис. одиниць, йдеться в матеріалі "РБК-Україна", опублікованому в середу, 25 липня.
Як зазначив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, головна мотивація під час купівлі зброї - необхідність мати інструмент самозахисту.
За підрахунками УАВЗ, українці щорічно купують 70-100 тис одиниці зброї. Однак дані поліції за кількістю зареєстрованих "стволів" можуть не збігатися з реальними показниками. На думку Учайкіна, на руках у 1,5 млн осіб може перебувати до 2,5 млн одиниць зброї.
Нагадаємо, під час санкціонованого обшуку у квартирі та гаражному приміщенні 40-річного мешканця Рівного поліцейські вилучили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
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