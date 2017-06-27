В Укрзалізниці кажуть, що хакерська атака не вплине на рух поїздів

Балчун зазначив, що пасажирські та вантажні перевезення здійснюються, каси працюють

Хакерська атака на сайти українських компаній не вплине на рух поїздів.

"Поінформовані про кібератаки, які відчувають державні та приватні установи. Діємо згідно з протоколом наших IT і служб безпеки. Пасажирські, вантажні перевезення здійснюються, каси працюють", - підкреслив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, інформує "112.ua".

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Згодом повідомили, що комп'ютери "Роснефти", НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добыча" і управління "Башнефть" також атакував невідомий вірус-вимагач.