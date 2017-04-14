В Умані хасиди-шкуродери прив'язали живого коня до BMW і тягли по трасі, - ВІДЕО (+18)
Тварину хасиди прив'язали до своєї машини. Свідки, коли побачили жахливе видовище, викликали поліцію і пізніше чоловіків зупинили на трасі. До цього часу тварина вже билася в передсмертних судомах, повідомляє ТСН.
За фактом жорстокого поводження з тваринами в м. Умань внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
"Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі оприлюднених у засобах масової інформації публікацій про те, що невідомий в м. Умань тягне на автомобілі BMW X5 коня, чим можливо жорстоко поводиться з твариною", – йдеться в повідомленні.
Відео не рекомендується дивитися дітям і людям зі слабкою психікою.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Уманського відділення Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Процесуальне керівництво забезпечується Уманської місцевою прокуратурою, працівниками якої надано ряд вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події.
Наразі слідчим і процесуальним керівником приймаються заходи по забезпеченню прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.
У прокуратурі також відзначили, що за вчинення вказаного злочину винним особам загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків