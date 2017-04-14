В Умані хасиди-шкуродери прив'язали живого коня до BMW і тягли по трасі, - ВІДЕО (+18)

Тварина довгий час билася в передсмертних судомах

Неподалік від Умані, на трасі Гереженівка-Умань, хасиди-шкуродери тягли по дорозі живого коня. Інцидент, 13 квітня, очевидці зняли на відео і виклали в соцмережу.

Тварину хасиди прив'язали до своєї машини. Свідки, коли побачили жахливе видовище, викликали поліцію і пізніше чоловіків зупинили на трасі. До цього часу тварина вже билася в передсмертних судомах, повідомляє ТСН.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в м. Умань внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

"Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі оприлюднених у засобах масової інформації публікацій про те, що невідомий в м. Умань тягне на автомобілі BMW X5 коня, чим можливо жорстоко поводиться з твариною", – йдеться в повідомленні.

Відео не рекомендується дивитися дітям і людям зі слабкою психікою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Уманського відділення Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Процесуальне керівництво забезпечується Уманської місцевою прокуратурою, працівниками якої надано ряд вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події.

Наразі слідчим і процесуальним керівником приймаються заходи по забезпеченню прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

У прокуратурі також відзначили, що за вчинення вказаного злочину винним особам загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).