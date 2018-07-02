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В уряді пообіцяли підвищити військові пенсії учасникам АТО

Пенсії учасників АТО зростуть
Уряд збільшить розмір пенсії військових, які брали участі у бойових діях в зоні АТО, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
В уряді пообіцяли підвищити військові пенсії учасникам АТО Фото: segodnya.ua

"На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні АТО і служать в Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому законі", - заявив він після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, передає Укрінформ.

За його словами, уряд має намір диференціювати розмір військових пенсій. Адже військові, які служать в зоні АТО, отримують зарплату удвічі більшу, ніж решта. Однак при перерахуванні пенсій це не враховується.

Нагадаємо, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%.

 

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07 02 2018 21:58
ТЕГИ: пенсії, АТО
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