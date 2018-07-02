CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд збільшить розмір пенсії військових, які брали участі у бойових діях в зоні АТО, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді пообіцяли підвищити військові пенсії учасникам АТО
Пенсії учасників АТО зростуть
Фото: segodnya.ua
"На сьогодні у старому законі військові пенсіонери, які знаходяться в зоні АТО і служать в Києві, мають однакову пенсію. Це буде змінено в новому прийнятому законі", - заявив він після засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, передає Укрінформ.
За його словами, уряд має намір диференціювати розмір військових пенсій. Адже військові, які служать в зоні АТО, отримують зарплату удвічі більшу, ніж решта. Однак при перерахуванні пенсій це не враховується.
Нагадаємо, що реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77%.
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07 02 2018 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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