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В Японії через снігопади загинули 15 осіб

Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу
П'ятнадцять людей загинули і ще 222 особи дістали травми внаслідок снігопадів на півночі Японії і на узбережжі Японського моря.
В Японії через снігопади загинули 15 осіб Фото: EPA

У трьох префектурах, на які припав основний удар стихії – Фукуї, Ніїгаті і Тоямі, – загинули 15 осіб. Загалом на півночі острова Хонсю і на узбережжі Японського моря травми різного ступеня тяжкості дістали 222 особи.

Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу, передають "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони Міністерства загальнонаціональних справ Японії.

Станом на середу висота сніжного покриву у Фукуї становить 2,78 метра, у Ніїгаті — 2,5 метра, у Тоямі понад 60 сантиметрів.

Нагадаємо, що один японський солдат загинув внаслідок сходження лавини в центральній Японії.

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14 02 2018 19:18
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