CУСПІЛЬСТВО НОВИНИП'ятнадцять людей загинули і ще 222 особи дістали травми внаслідок снігопадів на півночі Японії і на узбережжі Японського моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії через снігопади загинули 15 осіб
Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу
Фото: EPA
У трьох префектурах, на які припав основний удар стихії – Фукуї, Ніїгаті і Тоямі, – загинули 15 осіб. Загалом на півночі острова Хонсю і на узбережжі Японського моря травми різного ступеня тяжкості дістали 222 особи.
Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу, передають "РИА Новости" з посиланням на управління пожежної охорони Міністерства загальнонаціональних справ Японії.
Станом на середу висота сніжного покриву у Фукуї становить 2,78 метра, у Ніїгаті — 2,5 метра, у Тоямі понад 60 сантиметрів.
Нагадаємо, що один японський солдат загинув внаслідок сходження лавини в центральній Японії.
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