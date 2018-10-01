На Закарпатті зійшов з рейок вантажний потяг

У селі Сіль Великоберезнянського району Закарпатської області вантажний потяг зійшов з рейок.

Аварія трапилася близько п'ятої години ранку - з рейок з'їхали і перекинулися два останні вагони. Причини того, що сталося, невідомо, - повідомляє Мukachevo.net.

Зараз на місці працює спецтранспорт, щоб повернути вагони на рейки.

Фото і відео події опублікував у Facebook користувач Юрій Цибик.

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.