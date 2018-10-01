CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Сіль Великоберезнянського району Закарпатської області вантажний потяг зійшов з рейок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті зійшов з рейок вантажний потяг
На місці події працює спецтранспорт
Фото: mukachevo.net
Аварія трапилася близько п'ятої години ранку - з рейок з'їхали і перекинулися два останні вагони. Причини того, що сталося, невідомо, - повідомляє Мukachevo.net.
Зараз на місці працює спецтранспорт, щоб повернути вагони на рейки.
Фото і відео події опублікував у Facebook користувач Юрій Цибик.
Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.
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10 01 2018 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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