Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті зійшов з рейок вантажний потяг

На місці події працює спецтранспорт
У селі Сіль Великоберезнянського району Закарпатської області вантажний потяг зійшов з рейок.
На Закарпатті зійшов з рейок вантажний потяг Фото: mukachevo.net

Аварія трапилася близько п'ятої години ранку - з рейок з'їхали і перекинулися два останні вагони. Причини того, що сталося, невідомо, - повідомляє Мukachevo.net.

Зараз на місці працює спецтранспорт, щоб повернути вагони на рейки.

Фото і відео події опублікував у Facebook користувач Юрій Цибик.

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою, а потім загорівся. Кількість жертв зросла до 14, постраждалих більше 260 осіб.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2018 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.