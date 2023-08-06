В Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до України, зійшли з рейок

В Молдові через спеку 6 вагонів з зерном зійшли з рейок, які прямували до українського порту Рені на річці Дунай.

Про це повідомляє Reuters.

Молдавська залізниця заявляє, що попередньою причиною аварії є надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність.

Потяг, який прямував до Рені, складався із 61 вагона і 6з них з зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чедір-Лунга.

Молдавські фермери, які традиційно експортують зернові та олійні культури до Румунії і Туреччини, цього року готові експортувати 800 000 тонн з 1,2 млн тонн сильного врожаю пшениці.