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В Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до України, зійшли з рейок

06 серпня 2023, 17:34
В Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до України, зійшли з рейок
Фото: "Укрзалізниця"
В Молдові через спеку 6 вагонів з зерном зійшли з рейок, які прямували до українського порту Рені на річці Дунай.

Про це повідомляє Reuters.

Молдавська залізниця заявляє, що попередньою причиною аварії є надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність.

Потяг, який прямував до Рені, складався із 61 вагона і 6з них з зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чедір-Лунга.

Молдавські фермери, які традиційно експортують зернові та олійні культури до Румунії і Туреччини, цього року готові експортувати 800 000 тонн з 1,2 млн тонн сильного врожаю пшениці.

Нагадлаємо, що Блінкен обговорив з МЗС Туреччини "зернову угоду".
Молдовазернопотяг

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