В Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до України, зійшли з рейок
Про це повідомляє Reuters.
Молдавська залізниця заявляє, що попередньою причиною аварії є надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність.
Потяг, який прямував до Рені, складався із 61 вагона і 6з них з зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чедір-Лунга.
Молдавські фермери, які традиційно експортують зернові та олійні культури до Румунії і Туреччини, цього року готові експортувати 800 000 тонн з 1,2 млн тонн сильного врожаю пшениці.Нагадлаємо, що Блінкен обговорив з МЗС Туреччини "зернову угоду".