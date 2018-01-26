Вчені виявили скам'янілу щелепу, яка змусить переписати історію Homo Sapiens

В Ізраїлі знайшли невеличкий уламок людської щелепи, чий вік близько 177-194 тисяч років.

До цієї знахідки вважалося, що Homo sapiens покинув африканський континент лише 122 тисячі років тому, повідомляє BBC.

Фрагмент щелепи з зубами стародавньої людини був знайдений в ході розкопок в печері Міслія в районі гори Кармель на півночі Ізраїлю. Після серії досліджень археологи прийшли до висновку, що вік щелепної кістки з зубами датується в проміжку від 177 до 194 тисяч років. Знахідка свідчить про те, що сучасні люди були присутні в Східному Середземномор'ї на 50 тисяч років раніше, ніж вважалося до цього.

Дослідження проводилися в трьох різних лабораторіях трьома різними способами: уран-торієвим методом, термолюмінесцентним і електрон-спин-резонансним датуванням. Будова зубів в щелепі відрізняється від зубів неандертальців, тому вчені дотримуються точки зору, що щелепа належала Людині Розумній.

"Ми повинні будемо переписати всю історію еволюції людини, причому не тільки нашого виду, але і всіх інших видів, які жили в той час поза Африкою", - впевнений професор Тель-Авівського університету Ізраїль Гершковіц, співавтор дослідження.

Крім останків, поблизу печери були знайдені кам'яні інструменти. Інші артефакти, які знайшли в печері, вказують на те, що серед людей були мисливці на великих тварин, в тому числі оленів. На думку дослідників, перехід людей з Африки трапився приблизно 250 тисяч років тому - саме такий вік знарядь праці, знайдених в печері Міслія. Але при цьому є ймовірність, що люди, які вибралися так рано з Африки, зрештою вимерли і не залишили потомства.

Крім того, генетичні дослідження показали ознаки раннього схрещування між людьми з Африки і неандертальцями, нашими "еволюційними родичами".

"Хоча наш рід походить з Африки, окремі свої риси він, мабуть, придбав в процесі еволюції за її межами", - додав Ізраїль Гершковіц.

Нагажаємо, раніше єгипетські археологи знайшли 17 мумій, що добре збереглися, в катакомбах у провінції Ель-Мінья, приблизно 250 км на південь від Каїра.