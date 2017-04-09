Від початку доби бойовики дев'ять разів порушували перемир'я
"Найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, поблизу Водяного. Тут з опівночі ворог 5 разів обстрілював наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, гранатомети і стрілецьку зброю злочинці застосовували на околицях Мар’їнки", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
На Донецькому напрямку, за даними штабу, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі опинились опорні пункти в Авдіївській промзоні. А біля Невельського окупанти били з підствольного гранатомету.
Загалом з опівночі незаконні збройні формування 9 разів обстріляли позиції сил АТО.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 44 обстріли українських позицій з боку терористів.
Зазначимо, закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.
"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко.
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