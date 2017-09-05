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Від початку доби в зоні АТО один український військовий загинув, один поранений, – штаб

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою
З початку доби українська сторона зафіксувала 32 обстріли позицій ЗСУ в зоні АТО. Один військовослужбовець загинув, ще один український захисник отримав поранення.
Від початку доби в зоні АТО один український військовий загинув, один поранений, – штаб Фото: espreso.tv

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій Сил АТО. З початку доби ворог 32 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще один український захисник отримав поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 травня 2017 року.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики накривали позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем сепаратисти застосовували по захисниках Кам’янки, а стрілецьку зброю – по оборонцях Луганського. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку з озброєння танку, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики накривали вогнем опорні пункти поблизу Водяного. 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети застосовували по захисниках Павлополя, а з мінометів калібру 120 мм гатив по оборонцях Широкиного та Лебединського. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстрілював опорні пункти під Чермаликом, а поблизу Старогнатівки провокували українських воїнів вогнем автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї били по захисниках Гранітного та Гнутового.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки. Протитанкові ракетні комплекси та автоматичні гранатомети застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського. З автоматичних гранатометів обстрілювали захисників Валуйського.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі загинув український військовослужбовець, дев'ять захисників поранені.

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09 05 2017 18:45
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