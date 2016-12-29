На кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії
Азербайджанські військові нібито намагались здійснити диверсійне проникнення, інформує вірменське видання Аrmenpress. Прес-секретар Міноборони Вірменії Арцруна Овнаисяна заявив, що застосовується снайперська зброя та гранатомети. Він також додав, що азербайджанські військові вбили одного офіцера і двох строковиків. При цьому, за його інформацією був убитий також один азербайджанський військовий.
У свою чергу, азербайджанське видання Azertag інформує, що вірменська сторона 39 разів порушила режим припинення вогню. Прес-служба Міноборони Азербайджану повідомляє, що з позицій, розташованих в селі Паравакар Іджеванского району Вірменії, нібито були обстріляні азербайджанські позиції, що знаходяться в селі Кохнегишлаг і на безіменних висотах на території Газахского району, з позицій, дислокованих в селах Айгепар, Мосесгех Бердського району, були обстріляні позиції, що знаходяться в селах Алібейлі , Агбулаг Товузского району.
Нагадаємо, що на першій після загострення ситуації в Нагірному Карабасі зустрічі президентів Вірменії і Азербаджана була досягнута домовленість про необхідність дотримання перемир'я в регіоні.
Ситуація у Нагірному Карабасі знову загострилася: на лінії зіткнення 23 квітня, попри режим перемир'я, лунали постріли.
Збройні сутички в Карабасі відновилися 2 квітня після відносного затишшя з 1994 року. У розв'язанні конфлікту сторони звинувачували одна одну. За перший день у боях загинуло 30 військових.
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5 квітня Вірменія та Азербайджан оголосили про перемир'я.
Довідка: Нагірний Карабах, населений переважно етнічними вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану у 1991 році. Баку спробував повернути регіон під свій контроль за допомогою силової операції, але зазнав невдачі. У 1994 році Азербайджан, Вірменія і невизнана Нагірно-Карабахська Республіка, за посередництва Росії, підписали Бішкекський протокол про перемир'я.
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