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Вісім посадовців не подали декларації за 2017 рік, – НАЗК

Серед посадовців колишні аудитор одного з відділів Нацбанку, завідувач сектору Державної казначейської служби, спеціалісти окружного адміністративного суду, територіальних органів Мін'юсту, Пенсійного фонду, командири відділень ДСНС
Вісім українських посадовців не подали електронні декларації про доходи за 2017 рік.
Вісім посадовців не подали декларації за 2017 рік, – НАЗК Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомили в Національному агентстві України з питань запобігання корупції у вівторок, 30 жовтня.

"Під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій було встановлено, що сім посадових осіб не подали декларації після звільнення за 2017 рік, а одна особа – щорічну декларації за цей же рік. Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України "Про запобігання корупції" колишні аудитор одного з відділів Нацбанку, завідувач сектору  Державної казначейської служби, спеціалісти окружного адміністративного суду, територіальних органів Мін'юсту, Пенсійного фонду, командири відділень ДСНС", – розповіли в НАЗК.

Окрім того, за результатами перевірки декларацій слідчого територіального управління Нацполіції в Чернівецькій області Агентство встановило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

"Відповідні обґрунтовані висновки затвердженні на засідання Національного агентства та направлені до органів Нацполіції. Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 83 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями та 69 – щодо недостовірних відомостей в декларації на суму понад 250 прожиткових відомостей для працездатних осіб", – додали в НАЗК.

Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Нагадаємо, Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-посадовців СБУ.

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30 10 2018 22:28
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