Вісім посадовців не подали декларації за 2017 рік, – НАЗК

Вісім українських посадовців не подали електронні декларації про доходи за 2017 рік.

Про це повідомили в Національному агентстві України з питань запобігання корупції у вівторок, 30 жовтня.

"Під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій було встановлено, що сім посадових осіб не подали декларації після звільнення за 2017 рік, а одна особа – щорічну декларації за цей же рік. Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України "Про запобігання корупції" колишні аудитор одного з відділів Нацбанку, завідувач сектору Державної казначейської служби, спеціалісти окружного адміністративного суду, територіальних органів Мін'юсту, Пенсійного фонду, командири відділень ДСНС", – розповіли в НАЗК.

Окрім того, за результатами перевірки декларацій слідчого територіального управління Нацполіції в Чернівецькій області Агентство встановило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

"Відповідні обґрунтовані висновки затвердженні на засідання Національного агентства та направлені до органів Нацполіції. Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 83 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями та 69 – щодо недостовірних відомостей в декларації на суму понад 250 прожиткових відомостей для працездатних осіб", – додали в НАЗК.

Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Нагадаємо, Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-посадовців СБУ.