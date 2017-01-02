Військового, який перевозив вибухівку, затримали у Київському метро, - ФОТО
Близько опівночі співробітники управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в місті Києві у вестибюлі затримали 29-річного чоловіка, який перевозив у сумці велику кількість набоїв.
Правоохоронці виявили 600 патронів калібру 7,62 мм, 54 тротилових шашки, 100 запалів до тротилових шашок і гранату РГД, - повідомляє прес-служба столичної поліції.
"За попередньою інформацією, уродженець Житомирської області проходить службу в одній з військових частин. З його слів, всі предмети він знайшов біля полігону в місті Гончарівськ і віз додому для використання в особистих цілях", - йдеться в повідомленні.
Фото:kyiv.npu.gov.ua
Слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Фото:kyiv.npu.gov.ua
Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Хлопцеві загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.
Раніше повідомляли, що співробітники Служби безпеки України виявили в районі проведення антитерористичної операції сховище з великою кількістю вибухівки та боєприпасів.
Правоохоронці вилучили з схрону тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів
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