Військового, який перевозив вибухівку, затримали у Київському метро, - ФОТО

Затриманий заявив, що знайшов вибухівку та патрони біля полігону і віз додому для використання в особистих цілях

У Києві на станції метро "Житомирська" поліція затримала військовослужбовця, який перевозив 54 тротилові шашки, 100 запалів до них і 600 патронів калібру 7,62 мм.

Близько опівночі співробітники управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в місті Києві у вестибюлі затримали 29-річного чоловіка, який перевозив у сумці велику кількість набоїв.

Правоохоронці виявили 600 патронів калібру 7,62 мм, 54 тротилових шашки, 100 запалів до тротилових шашок і гранату РГД, - повідомляє прес-служба столичної поліції.

"За попередньою інформацією, уродженець Житомирської області проходить службу в одній з військових частин. З його слів, всі предмети він знайшов біля полігону в місті Гончарівськ і віз додому для використання в особистих цілях", - йдеться в повідомленні.

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фото:kyiv.npu.gov.ua

Вилучений арсенал направлено на експертне дослідження. Хлопцеві загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомляли, що співробітники Служби безпеки України виявили в районі проведення антитерористичної операції сховище з великою кількістю вибухівки та боєприпасів.

Правоохоронці вилучили з схрону тротилові шашки загальною вагою майже вісім кілограмів