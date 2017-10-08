Військовий літак Росії пролетів над Вашингтоном
Політ викликав стурбованість у засобах інформації та в політичних колах США. Однак він є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією один одного, повідомляє "Радіо Свобода".
Телеканал CNN і видання Politico повідомили, що, крім прольоту над Вашингтоном, російський літак Tу-154M мав пролетіти над Бедмінстером у штаті Нью-Джерсі, де відпочиває президент Дональд Трамп, а також над президентською резиденцією в Кемп-Дейвіді в штат Меріленд.
Представник Пентагону Ден Ґефні заявив, що не може підтвердити шлях літака, доки його місія не закінчиться.
Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.
Нагадаємо, що винищувач НАТО F-16 наблизився до літака, на борту якого перебував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
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