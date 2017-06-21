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РосЗМІ: Винищувач НАТО наблизився до літака Шойгу

За повідомленням російських ЗМІ, інцидент відбувся над нейтральними водами Балтійського моря
Винищувач НАТО F-16 наблизився до літака, на борту якого перебував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
РосЗМІ: Винищувач НАТО наблизився до літака Шойгу Фото: commons.wikimedia.org

Про це у середу повідомили одразу три російські агенції – ТАСС, "Интерфакс" та "РИА Новости", кореспонденти яких перебували на борту літака.

За повідомленням російських ЗМІ, інцидент відбувся над нейтральними водами Балтійського моря. Літаки НАТО спробували супроводжувати літак міністра оборони РФ, коли він прямував до Калінінграда.

Борт, на якому перебував Шойгу, слідував з ескортом з винищувачів морської авіації Су-27. Один з літаків НАТО наблизився до борту Шойгу, але жо нього одразу ж підлетів російський винищувач. Су-27 "показав" озброєння, хитнувши крилами, після цього F-16 відійшов убік.

Інцидент з літаком Шойгу відбувся на наступний день після того, як російський винищувач Су-27 пролетів на відстані 1,5 м від американського розвідувального літака над Балтійським морем.

Нагадаємо, у травня російський винищувач провів "непрофесійне" перехоплення американського літака-заправника KC-10 у небі над Сирією, після чого росіяни вибачилися перед американцями.

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