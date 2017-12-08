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Внаслідок аварії біля Херсона загинули четверо осіб

Автомобіль "Пежо" виїхав на зустрічну смугу
Біля Херсона під містом Олешки чотири людини загинули і ще двоє постраждали в аварії на об'їзній дорозі, серед них - п'ятирічна дитина.
Внаслідок аварії біля Херсона загинули четверо осіб Фото: vseverske.info

Автомобіль "Пежо", який прямував з Херсона в Залізний Порт, з невідомих причин раптово виїхав на зустрічну смугу руху і помчав назустріч "Тойоті Лендкрузер", яка слідувала в зворотному напрямку. Водій джипа відвести його в сторону не зумів, і машини зіткнулися.

"Жінка, яка перебувала за кермом "Пежо", загинула на місці ДТП. Там же померла і п'ятирічна дитина – найімовірніше, її син. Усіх інших пасажирів "Пежо" доставили в лікарню з травмами та забоями. Зараз ними займаються лікарі, а співробітники поліції працюють на місці події, встановлюючи всі обставини", - говорить виконуючий обов'язки Олешківского відділення Національної поліції Віталій Кукава, повідомляє видання Kherson.net.ua.

Пізніше стало відомо, що крім водія і хлопчика померли ще двоє пасажирів цього транспортного засобу: один чоловік помер у відділенні центральної районної лікарні, а другий – у кареті "швидкої допомоги".

Нагадаємо, на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel". В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина.

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12 08 2017 16:47
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