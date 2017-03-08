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Внаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині поранено пенсіонера

Чоловік відмовився від госпіталізації
У районі села Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони окупованої території поранення отримав 70-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу бойовиків на Луганщині поранено пенсіонера Фото: EPA/UPG

"Сьогодні (3 серпня – ред.) до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення працівників Центру контролю та координації припинення вогню наглядової місії АТО про те, що під час інспектування території в районі с. Новоалександрівка вони виявили та надали допомогу 70-річному чоловіку, який отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків", - пише у Facebook прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За словами речниці, зараз слідчі поліції вирішують питання щодо відкриття стосовно цього випадку кримінального провадження за ст. 258 КК "Терористичний акт".

Вона повідомила, що від госпіталізаціїчоловік відмовився.

Нагадаємо, що за минулу добу, незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Двічі ворог застосовував артилерію калібру 122 міліметри, 7 разів - міномети.

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03 08 2017 15:27
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